У Харківській області у полон потрапив 19-річний окупант, який встиг відслужити півтора місяці

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» взяли в полон 19-річного російського військового. За словами полоненого, він служив у армії рф півтора місяця після вербування з місць позбавлення волі.

Про це повідомили в Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За словами полоненого, він рухався групою з трьома іншими окупантами. Під час просування їх накрив скидом із дрона-бомбера Vampire – троє росіян загинули, він залишився живий і потрапив у полон.

До війська росіянин потрапив з місць позбавлення волі – залишалось відсидіти 11 місяців, але йому почали інкримінувати нові злочини, яких, за його словами, він не скоював. Щоб уникнути додаткового терміну, підписав контракт з російською армією.

Підготовку проходив у Луганську, на фронті перебував півтора місяця. За цей час жодного разу не отримав обіцяного грошового забезпечення.

Агентство Телевидения Новости