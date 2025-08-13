Трамп, Зеленський і лідери ЄС зустрінуться онлайн у Берліні

Президент України Володимир Зеленський проведе сьогодні розмову з лідерами країн Європи та президентом США Дональдом Трампом. Заплановані три окремі онлайн-зустрічі.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє Reuters у середу, 13 серпня.

Зеленський та лідери Європи зустрінуться з Трампом у віртуальному форматі перед його самітом з російським диктатором володимиром путіним.

Як повідомив речник уряду Німеччини, відеоконференція Трампа з Зеленським та європейськими лідерами очікується сьогодні о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом). На ній будуть присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі та ЄС. Також в онлайн-зустрічі візьме участь генсек НАТО Марк Рютте.

Після цього Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс поспілкуються з європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі, яка запланована на 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом).

Потім о 14:30 за Гринвічем (17:30 за київським часом) відбудеться онлайн-зустріч «коаліції охочих», яка працює над планами підтримки України в разі припинення вогню.

