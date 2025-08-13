Сегодня 11:23
Просмотров: 83
У Харкові на Північній Салтівці відновлюють будинок, пошкоджений обстрілами
На Північній Салтівці триває відновлення пошкодженого житлового фонду.
Про це повідомляє міськрада.
Зокрема, в багатоповерховому житловому будинку на вул. Соборності України фахівці монтують металеві конструкції, які стануть основою для майбутніх стін.
Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку планують відновити зруйновані стіни та огородження балконів, відремонтувати покрівлю, фасад, замінити інженерні мережі у пошкоджених квартирах тощо.