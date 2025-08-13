Другое
Земельна ділянка з курганом на Харківщині повернута державі через суд

Суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури, поданий в інтересах держави в особі Харківської обласної державної (військової) адміністрації, та ухвалив рішення про повернення у власність держави земельної ділянки площею понад 0,3 га, розташованої на території Близнюківської селищної ради.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що вказана земля повністю знаходиться в межах пам’ятки археології місцевого значення – кургану, внесеного до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (охоронний номер пам’ятки 8681-Ха).

Такі ділянки належать до особливо цінних земель історико-культурного призначення та можуть відчужуватися лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини.

Попри це, у 2014 році районна державна адміністрація незаконно передала землю у приватну власність, після чого її поділили, передали в оренду та продали. Жодних погоджень з компетентними органами не було, що є порушенням вимог земельного та пам’яткоохоронного законодавства.

Суд погодився з позицією прокуратури, що землі з об’єктами культурної спадщини не можуть перебувати у приватній власності та мають використовуватися в інтересах суспільства. Повернення ділянки державі забезпечить збереження пам’ятки та її належну охорону.

Рішення ухвалено Близнюківським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

