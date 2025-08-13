Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:56
Просмотров: 47

Рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму, дасть «Нафтогазу» ЄБРР

Рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму, дасть «Нафтогазу» ЄБРР

«Нафтогаз» і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду про кредит на 500 мільйонів євро на закупівлю газу. 

Про це у середу повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує «Європейська правда».

Вона відзначила, що це найбільший проєкт банку в Україні. При цьому вперше такий кредит надається під гарантією ЄС, без державної гарантії України.

«Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими. Дякую ЄБРР та ЄС за підтримку, а також уряду та командам «Нафтогазу» за професійну роботу», – зазначила Свириденко.

В ЄБРР уточнили, що кредит підтримується гарантією ЄС, що покриває 90% суми кредиту в рамках Інвестиційної програми для України, спрямованої на розблокування фінансування для відновлення та довгострокового зростання України.

У банку наголосили, що виділення цих коштів є наслідком масштабних атак Росії на об’єкти видобутку та перероблення газу «Нафтогазу» в першій половині 2025 року.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 