На Харківщині відновлюють вокзал у Лозовій після масштабного обстрілу

Після наймасованішої атаки безпілотників на місто Лозова Харківської області, що сталася вночі 5 серпня, триває відновлення залізничної інфраструктури. До ліквідації наслідків російського обстрілу залучені рятувальники з кількох регіонів України.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Від ударів російських БпЛА значно постраждали об’єкти інфраструктури Укрзалізниці, що спричинило серйозні перешкоди у транспортному сполученні.

До ліквідації наслідків були залучені рятувальники Головного управління ДСНС України у Харківській області, Київського та Житомирського гарнізонів ДСНС, а також 2-го Спеціального центру швидкого реагування і Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

«Вони працювали у надскладних і небезпечних умовах: нестійкі конструкції, ризик повторних обвалів та пошкоджені комунікації», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости