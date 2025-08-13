Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:01
Просмотров: 63

На Харківщині відновлюють вокзал у Лозовій після масштабного обстрілу

На Харківщині відновлюють вокзал у Лозовій після масштабного обстрілу

Після наймасованішої атаки безпілотників на місто Лозова Харківської області, що сталася вночі 5 серпня, триває відновлення залізничної інфраструктури. До ліквідації наслідків російського обстрілу залучені рятувальники з кількох регіонів України.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Від ударів російських БпЛА значно постраждали об’єкти інфраструктури Укрзалізниці, що спричинило серйозні перешкоди у транспортному сполученні.

До ліквідації наслідків були залучені рятувальники Головного управління ДСНС України у Харківській області, Київського та Житомирського гарнізонів ДСНС, а також 2-го Спеціального центру швидкого реагування і Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

«Вони працювали у надскладних і небезпечних умовах: нестійкі конструкції, ризик повторних обвалів та пошкоджені комунікації», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 