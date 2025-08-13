У Харківській області дві пенсіонерки намагалися загасити палаючу траву: одна з жінок загинула
13 серпня о 12:00 у селищі Краснокутськ Богодухівського району сталася пожежа на відкритій місцевості – горіла суха трава на великій площі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
За інформацією свідків, під час спроби самостійно загасити вогонь дві літні жінки дістали опіки. Одна з них, 1938 року народження, померла в лікарні. Інша, 1948 року народження, залишається на лікуванні.
На момент прибуття рятувальників горіла суха рослинність на площі близько 500 м кв. До гасіння пожежі було залучено четверо рятувальників ДСНС та пожежна автоцистерна.