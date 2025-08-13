Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:34
Просмотров: 38

У Харківській області дві пенсіонерки намагалися загасити палаючу траву: одна з жінок загинула

У Харківській області дві пенсіонерки намагалися загасити палаючу траву: одна з жінок загинула

13 серпня о 12:00 у селищі Краснокутськ Богодухівського району сталася пожежа на відкритій місцевості – горіла суха трава на великій площі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За інформацією свідків, під час спроби самостійно загасити вогонь дві літні жінки дістали опіки. Одна з них, 1938 року народження, померла в лікарні. Інша, 1948 року народження, залишається на лікуванні.

На момент прибуття рятувальників горіла суха рослинність на площі близько 500 м кв. До гасіння пожежі було залучено четверо рятувальників ДСНС та пожежна автоцистерна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 