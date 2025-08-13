На Харківщині з вересня офлайн або у змішаному форматі навчатимуться 56 тисяч школярів

У Харківській області з початку нового навчального року офлайн або у змішаному форматі здобуватимуть освіту чверть школярів області. До кінця року планують збільшити цю кількість завдяки добудові підземних шкіл.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З 1 вересня у 256 закладах регіону у змішаному або офлайн-режимі навчатимуться 56 тисяч учнів, що становить близько 25% від загальної кількості школярів області.

Для порівняння, торік у таких форматах здобували освіту 15 тисяч дітей.

За словами Синєгубова, до кінця року в області планують завершити будівництво ще 38 підземних шкіл. Це дозволить додатково перевести в офлайн або змішане навчання близько 40 тисяч учнів.

Агентство Телевидения Новости