Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:27
Просмотров: 35

На Харківщині з вересня офлайн або у змішаному форматі навчатимуться 56 тисяч школярів

На Харківщині з вересня офлайн або у змішаному форматі навчатимуться 56 тисяч школярів

У Харківській області з початку нового навчального року офлайн або у змішаному форматі здобуватимуть освіту чверть школярів області. До кінця року планують збільшити цю кількість завдяки добудові підземних шкіл.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З 1 вересня у 256 закладах регіону у змішаному або офлайн-режимі навчатимуться 56 тисяч учнів, що становить близько 25% від загальної кількості школярів області.

Для порівняння, торік у таких форматах здобували освіту 15 тисяч дітей.

За словами Синєгубова, до кінця року в області планують завершити будівництво ще 38 підземних шкіл. Це дозволить додатково перевести в офлайн або змішане навчання близько 40 тисяч учнів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 