Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:20
Просмотров: 33

Дрони НГУ ліквідували позиції окупантів на Харківщині: відео

Дрони НГУ ліквідували позиції окупантів на Харківщині: відео

На Південно-Слобожанському напрямку бійці харківської бригади НГУ завдали ударів по позиціях окупантів. Втрат загарбника завдали в районі Дворічної.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Аеророзвідка нацгвардійців доповіла про виявлену спостережну позицію ворога у складі двох окупантів. Прицільними скидами з дрона обох було знищено, позицію знешкоджено.

Також аеророзвідники виявили одного російського розвідника, який сховався в хащах. Один гвардійський FPV-дрон завдав по противнику удару. Підтвердження ураження зафіксовано зі спостережного дрона. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 