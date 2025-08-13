Дрони НГУ ліквідували позиції окупантів на Харківщині: відео

На Південно-Слобожанському напрямку бійці харківської бригади НГУ завдали ударів по позиціях окупантів. Втрат загарбника завдали в районі Дворічної.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Аеророзвідка нацгвардійців доповіла про виявлену спостережну позицію ворога у складі двох окупантів. Прицільними скидами з дрона обох було знищено, позицію знешкоджено.

Також аеророзвідники виявили одного російського розвідника, який сховався в хащах. Один гвардійський FPV-дрон завдав по противнику удару. Підтвердження ураження зафіксовано зі спостережного дрона.

Агентство Телевидения Новости