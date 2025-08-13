Двох депутатів із Харківщини підозрюють у недостовірному декларуванні: загальна сума – понад 11 млн гривень

На Харківщині двом депутатам селищних рад повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій. За даними слідства, вони приховали майно, транспорт, корпоративні права та кошти загальною вартістю понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, депутат селищної ради у Харківській області, звітуючи за 2024 рік, «забув» вказати понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі. Вартість незадекларованого майна перевищує 7,5 млн грн.

Друга підозрювана – депутатка іншої селищної ради у Харківській області, подаючи у січні 2024 року декларацію за 2021 рік, не вказала житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також були приховані корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності та роботи у господарських товариствах, а ще — готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн гривень.

Обом депутатам повідомлено про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

