Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:55
Просмотров: 70

Двох депутатів із Харківщини підозрюють у недостовірному декларуванні: загальна сума – понад 11 млн гривень

Двох депутатів із Харківщини підозрюють у недостовірному декларуванні: загальна сума – понад 11 млн гривень

На Харківщині двом депутатам селищних рад повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій. За даними слідства, вони приховали майно, транспорт, корпоративні права та кошти загальною вартістю понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, депутат селищної ради у Харківській області, звітуючи за 2024 рік, «забув» вказати понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі. Вартість незадекларованого майна перевищує 7,5 млн грн.

Друга підозрювана – депутатка іншої селищної ради у Харківській області, подаючи у січні 2024 року декларацію за 2021 рік, не вказала житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також були приховані корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності та роботи у господарських товариствах, а ще — готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн гривень.

Обом депутатам повідомлено про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 