Сегодня 20:25
«До тебе як ракета прилетить, так ми подивимось»: харків’яни у Львові потрапили у мовний скандал

Днями у Львові спалахнув черговий мовний скандал. Конфлікт стався між місцевою жителькою та парою, яка розмовляла російською у громадському місці.

Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

У Шевченківському гаю жінкам зробила зауваження група відпочивальників, які розмовляли російською. Після цього спалахнула суперечка, яка завершилася викликом поліції

За словами очевидців, пара приїхала до Львова з Харкова. Львів’янка звинувачує чоловіка та жінку у тому, що вони приїхали до Львова, але «говорять тут московським язиком». У відповідь чоловік заявляє, що говорить не російською, а «харківською мовою». А його супутниця зазначає: «К тебе как ракєта прилєтіт – я на тєбя посмотрю».

Конфлікт завершився викликом поліції, які провели з учасниками бесіду, записали їхні дані та пообіцяли скласти протокол.

