Сегодня 09:29
Російські військові запустили по Україні 82 БпЛА: 69 дронів знешкоджено

У ніч на 13 жовтня, починаючи з 20:00 12 жовтня, рф атакувала Україну 82 ударними БпЛА Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 із них – ударні БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 69 російських БпЛА різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на двох локаціях.

Агентство Телевидения Новости

