На Харківщині через російські удари загинув чоловік

Протягом доби обстрілів зазнали Харків і чотири населені пункти Харківської області. Одна людина загинула, четверо постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові окупанти вдарили двома КАБами Немишлянський і Слобідський райони та трьома БпЛА Шевченківський район міста. Пошкоджено підприємство, вікна у багатоквартирному будинку, господарчі споруди. Постраждав 42-річний чоловік.

У Куп’янську загинула 49-річна жінка, постраждав 63-річний чоловік. У селі Осиново Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, автомобіль.

В Ізюмі постраждав 65-річний чоловік, пошкоджено магазин, автомобіль.

У селі Світанок Новопокровської громади постраждала 76-річна жінка.

У селі Клинова-Новоселівка Богодухівського району пошкоджено два приватні будинки.

Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у селі Благодатівка Куп’янської громади 11 жовтня.

Для ударів по Харківщині росіяни застосували три КАБи, три БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет» та три FPV-дрони.

