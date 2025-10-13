На Харківщині через російські удари загинув чоловік
Протягом доби обстрілів зазнали Харків і чотири населені пункти Харківської області. Одна людина загинула, четверо постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові окупанти вдарили двома КАБами Немишлянський і Слобідський райони та трьома БпЛА Шевченківський район міста. Пошкоджено підприємство, вікна у багатоквартирному будинку, господарчі споруди. Постраждав 42-річний чоловік.
У Куп’янську загинула 49-річна жінка, постраждав 63-річний чоловік. У селі Осиново Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, автомобіль.
В Ізюмі постраждав 65-річний чоловік, пошкоджено магазин, автомобіль.
У селі Світанок Новопокровської громади постраждала 76-річна жінка.
У селі Клинова-Новоселівка Богодухівського району пошкоджено два приватні будинки.
Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у селі Благодатівка Куп’янської громади 11 жовтня.
Для ударів по Харківщині росіяни застосували три КАБи, три БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет» та три FPV-дрони.