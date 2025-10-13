Другое
Від спорту до фронту: прикордонник «Вікінг» про службу на Харківщині

Від спорту до фронту: прикордонник «Вікінг» про службу на Харківщині

Прикордонник із позивним «Вікінг» з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Після бойових дій під Макіївкою й Бахмутом він продовжує службу на Харківщині.

Історію захисника розповіли в ДПСУ.

«Прокидаюсь на роботу – дружина каже: «Там війна почалась». А я відповідаю: «Не вигадуй, я йду на роботу».

Так для прикордонника з позивним «Вікінг» почалось 24 лютого. До війни він професійно грав у гандбол, потім у футзал, працював в охороні.

З перших днів намагався потрапити в ТрО, потім до саперів. Потрапити до бойових підрозділів вийшло не відразу.

Нині «Вікінг» служить у складі прикордонної комендатури швидкого реагування на Харківщині.

«Ми заїхали, ще місяць проходили навчання. Було дуже класно, навчили, пояснили все, що треба. Це все дуже корисні навички. І вони завжди знадобляться тобі у житті навіть, якщо це буде не військова служба. Такі курси треба проводити кожні пів року, я думаю, для усього підрозділу».

Потім – Макіївка, Бахмут. Без ротацій, із постійними обстрілами.

«Ми завжди з «нуля» на «нуль». Як міняли хлопців, ще трохи було спокійно. А потім заїхала нормальна така бригада мінометників – і знову копати, перекривати, відбудовувати», – розповідає «Вікінг».

Після поранення військовий перейшов на посаду помічника діловода.

Про ворога каже прямо: «Кацапи завжди вміли воювати. То якась йде недооцінка противника. Усі вчаться і ми, і вони. Це таке військове діло кожен з цієї війни перетягує щось до себе».

Попри всі пережиті труднощі, «Вікінг» дивиться у майбутнє. Його найбільша мрія після Перемоги проста – відпочити та подорожувати.


