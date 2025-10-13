Російський БпЛА атакував Харків: пошкоджено гуртожиток та автівки

Сьогодні, 13 жовтня, близько 9:20 у Харкові пролунав гучний вибух. У Київському районі міста біло зафіксовано влучання БпЛА.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Стався вибух у центральній частині Київського району міста, у житловій забудові, у будинках вибиті шибки». – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок удару БпЛА невстановленого типу.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пошкоджено вікна гуртожитку та два цивільні автомобілі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

