Сегодня 13:35
Трамп: війну Ізраїля та ХАМАС закінчено

Президент США Дональд Трамп оголосив, що війна в секторі Газа завершена.

Про це він сказав під час візиту в Ізраїль у понеділок, 13 жовтня, повідомляє Кореспондент.

Сьогодні зранку ХАМАС звільнив і передав Червоному Хресту усіх 20 ізраїльських заручників, які перебували в полоні понад два роки.

Так, відповідаючи журналістам у будівлі Кнесету (однопалатний парламент Ізраїлю), Трамп відповів «так» на питання, чи закінчилася війна в Газі.

«Це великий день. Це абсолютно новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було», – заявив він.

На запитання про те, що буде з ХАМАС, якщо угрупування не дотримається перемир’я, президент США відповів: «Вони дотримаються».

Також Трамп зробив запис у книзі відвідувачів ізраїльського парламенту: «Це велика честь для мене – чудовий і прекрасний день. Новий початок».

Агентство Телевидения Новости

