Організовував виїзд ухилянтів: перед судом постане харків’янин

Перед судом постане харків’янин, затриманий під час отримання 30 тис. доларів США за організацію виїзду ухилянтів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами й вказівками, вчинених щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обвинувачений налагодив протиправний механізм виїзду чоловіків за межі України під час дії воєнного стану.

У телефонних розмовах він запевняв потенційних «клієнтів», що легальні підстави для перетину кордону нібито не діють, адже прикордонники «всіх розвертають без пояснень».

Водночас пропонував незаконне переправлення до країн ЄС за 10 тисяч доларів США з особи.

Харківʼянин стверджував, що працює разом з людиною, яка координує процес із-за кордону. Від охочих виїхати вимагалася передплата — у криптовалюті або готівкою в Харкові.

Для групових поїздок пропонував «знижку» — по 1000 доларів США з кожного. Так, за переправлення п’яти чоловіків мали заплатити 45 тисяч доларів. Частину суми передавали в Харкові, решту — «довіреним особам» у Львові перед самим перетином кордону.

Обвинувачений наголошував на повній конфіденційності: радив видаляти листування, контакти та історію дзвінків.

«Клієнтів» запевняли, що у Львові їх зустрінуть перевірені люди, розмістять у готелі, а потім супроводять до місця переходу.

Під час отримання 30 тис. дол. США готівкою за організацію виїзду п’ятьох осіб чоловіка затримали правоохоронці.

Встановлюються особи, які могли незаконно залишити територію України за його сприяння, а також інші причетні до вчинення злочину.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

