У Харкові скажений кіт вкусив власницю: у Шевченківському районі запроваджено карантинні обмеження

Випадок сказу у домашнього кошеняти виявлений на території Шевченківського району.

Про це повідомляє міськрада.

Тварина загинула 8 жовтня, попередньо вкусивши свою власницю. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу сказу у кота. Жінці надають усю необхідну медичну допомогу.

У зв’язку з цим, 13 жовтня на території Шевченківського району запроваджено карантинні обмеження та затверджено план заходів з ліквідації осередку сказу.

Нагадаємо, сказ – це небезпечна інфекційна хвороба, що уражає тварин і людей. Найефективнішим способом профілактики є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до державної дільничної лікарні ветеринарної медицини:№1 – вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;№2 – вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54 та (097) 445-26-46;№3 – вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;№4 – вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.

