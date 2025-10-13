Опалювальний сезон в Україні розпочнеться 1 листопада – Кабмін

В Україні скоротили опалювальний сезон. Так, Кабмін вніс зміни до постанови № 1267.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Згідно з новими нормами, опалювальний період триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Для порівняння, раніше опалення вмикали з 15 жовтня і завершували 15 квітня.

Таким чином, нові строки скорочують тривалість опалювального періоду на один місяць — на два тижні восени та на два тижні навесні.

