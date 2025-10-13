На Харківщині після спільного відпочинку жінка вдарила знайомого стулом по голові
Поліцейські Харківщини затримали жінку, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому під час конфлікту.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Між знайомими виник конфлікт під час спільного відпочинку у квартирі товариша. У розпалі сварки 46-річна жінка схопила дерев’яний стілець і вдарила ним 23-річного потерпілого по голові.
Чоловіка з травмами доставлено до лікарні, де йому надано необхідну медичну допомогу.
Поліцейські затримали нападницю у порядку статті 208 КПК України.
Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили про підозру порушниці за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Згідно з санкцією статті тепер підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.