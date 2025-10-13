У Харкові медики «швидкої» за допомогою рятувальників транспортували жінку вагою понад 200 кг до лікарні

6 жовтня о 12:07 бригада №113 отримала виклик до жінки 56 років, яка потребувала невідкладної допомоги.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

По прибуттю медики встановили діагноз — легенева серцева недостатність.

Зазначається, що ситуацію ускладнювала вага жінки – понад 200 кг, а також що вона проживає на 9 поверсі, тоді як ліфт у будинку працює лише до 8-го.

Для безпечного транспортування на допомогу були викликані працівники ДСНС.

Разом з рятівниками медики злагоджено перенесли пацієнтку з 9-го на 8-й поверх, далі — ліфтом до 1-го, потім — по сходах до виходу, де вже чекала карета ЕМД.

Жінку успішно доправлено до лікарні для подальшого лікування.

Агентство Телевидения Новости