Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:45
Просмотров: 86

У Харківському метрополітені проходять художні виставки

У Харківському метрополітені проходять художні виставки

З нагоди Дня художника в харківському метрополітені проходять художні виставки.

Про це повідомляє міськрада.

В експозиціях представлені роботи учнів мистецьких шкіл міста та студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Так, на ст. м. «Салтівська» можна ознайомитися з роботами учнів Харківської художньої школи №2 ім. П. О. Левченка.

На ст. м. «Історичний музей» розташована спільна експозиція з 40 картин митців Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна та Чугуївської дитячої художньої школи.

А на станціях «Наукова» та «Ярослава Мудрого» представлені роботи студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Виставки триватимуть до 17 жовтня.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 