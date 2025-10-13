У Харківському метрополітені проходять художні виставки

З нагоди Дня художника в харківському метрополітені проходять художні виставки.

Про це повідомляє міськрада.

В експозиціях представлені роботи учнів мистецьких шкіл міста та студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Так, на ст. м. «Салтівська» можна ознайомитися з роботами учнів Харківської художньої школи №2 ім. П. О. Левченка.

На ст. м. «Історичний музей» розташована спільна експозиція з 40 картин митців Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна та Чугуївської дитячої художньої школи.

А на станціях «Наукова» та «Ярослава Мудрого» представлені роботи студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Виставки триватимуть до 17 жовтня.

