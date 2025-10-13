У Харкові затримали зловмсника, який викрадав автомобілі

Харківські поліцейські оперативно встановили зловмисника, причетного до низки викрадень автомобілів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Оперативники Харківського районного управління поліції №3 спільно з Управлінням карного розшуку ГУНП в Харківській області викрили 34-річного раніше судимого чоловіка, причетного щонайменше до трьох викрадень автомобілів у місті.

Зловмисник діяв за продуманою схемою – прикидався власником несправного авто, викликав евакуатор і перевозив чужі машини до гаражного кооперативу. Він заволодів автомобілями ВАЗ 21099, DC7 та Honda Accord.

Під час слідчих дій фігурант зізнався у скоєному, а всі викрадені транспортні засоби поліцейські вже розшукали.

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

Наразі поліцейські перевіряють його на причетність до інших аналогічних злочинів на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости