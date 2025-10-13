Гарячі напрямки боїв на Харківщині: куди саме тиснуть окупанти

Оперативна інформація станом на 16:00 13.10.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог тричі намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Куп’янська та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Торське.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні дві атаки в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони зупинили одинадцять із тринадцяти ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися йти вперед на позиції наших військ.

