Харків’янина засуджено до довічного ув’язнення: розбещував та ґвалтував малолітню падчерку

Харків’янина, який вчиняв сексуальні дії стосовно малолітньої падчерки, засуджено до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров підтримував публічне обвинувачення та довів у суді вину 41-річного чоловіка у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 2 ст. 156 КК України в редакції 25.09.2008, ч. 2 ст. 156 КК України в редакції 14.03.2018, ч. 3 ст. 153 КК України в редакції 01.06.2010, ч. 4 ст. 152 КК України в редакції 06.12.2017, ч. 6 ст. 152 КК України в редакції 19.12.2019). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, чи займатись педагогічною та виховною діяльністю строком на 3 роки.

Доведено, що у Харкові чоловік протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Встановлено більше ніж 40 епізодів сексуальних дій засудженого щодо потерпілої.

У 2016 році, коли дівчинці було лише 8 років, вітчим вчиняв розпусні дії стосовно неї, а надалі — ґвалтував. Крім того, він неодноразово погрожував падчерці, щоб вона нікому нічого не розказувала. Вирок ухвалено Київським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

