Міненерго спростувало інформацію щодо скорочення опалювального сезону

У Міненерго заперечують скорочення опалювального сезону на місяць.

Про це повідомляє Міненерго.

«Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках», – йдеться у повідомленні.

Вона лише продовжує фіксацію цін на газ для населення до 31 березня 2026 року – це технічне визначення «опалювального періоду», пояснили в Міненерго.

«Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 градусів понад три доби», – підтверджують у міністерстві практику, яка діяла дотепер.

