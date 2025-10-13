Другое
Світоліну номіновано на престижну нагороду за виступ у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала номінанткою на нагороду «Heart Award» за виступ у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг 2025.

Про подію повідомляє офіційний сайт змагання, пише Чемпіон.

Нагорода «Heart Award» вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг.

Лауреатка отримає грошовий приз у розмірі 10 тисяч доларів, який може пожертвувати на благодійність за своїм вибором.

Світоліна у вересневому фінальному раунді КБДК спочатку в рамках чвертьфінального матчу проти команди Іспанії обіграла Паулу Бадосу, а в півфінальному поєдинку прикро поступилася італійці Жасмін Паоліні.

Агентство Телевидения Новости

