Гроші на купівлю американської зброї для України виділила Словенія

Словенія приєднується до ініціативи PURL, у рамках якої країни НАТО виділяють гроші на закупівлю американської зброї для допомоги Україні.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив прем’єр Словенії Роберт Голоб.

«Я не можу розкрити суму, тому що вона засекречена. І в мене зараз немає повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не є додатковими витратами», – розповів глава словенського уряду.

Він зазначив, що такий пакет допомоги зосереджений лише на оборонній зброї. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону для захисту українських енергооб’єктів від російських атак.

Голоб звернув увагу, що Словенія надає Україні оборонне озброєння вже досить давно.

Агентство Телевидения Новости