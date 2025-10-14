Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:03
Просмотров: 95

Катався з фальшивими правами та пропонував поліції хабар: жителю Харківщини загрожує кримінальна відповідальність

Катався з фальшивими правами та пропонував поліції хабар: жителю Харківщини загрожує кримінальна відповідальність

На одному з блокпостів у Чугуївському районі поліцейські зупинили автомобіль, водій якого користувався підробленим водійським посвідченням. У ході спілкування чоловік, аби уникнути відповідальності, запропонував поліцейським 10 000 гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, водій продовжував наполягати. Для подальшого документування злочину на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Встановлено, що чоловік в одному з месенджерів знайшов оголошення про виготовлення водійських посвідчень. Він надіслав власні дані та фотографію, перерахував кошти за «послугу» і через деякий час отримав підроблений документ поштою.

Експертиза підтвердила, що посвідчення не відповідає встановленим державним зразкам.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 