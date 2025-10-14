Катався з фальшивими правами та пропонував поліції хабар: жителю Харківщини загрожує кримінальна відповідальність

На одному з блокпостів у Чугуївському районі поліцейські зупинили автомобіль, водій якого користувався підробленим водійським посвідченням. У ході спілкування чоловік, аби уникнути відповідальності, запропонував поліцейським 10 000 гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, водій продовжував наполягати. Для подальшого документування злочину на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Встановлено, що чоловік в одному з месенджерів знайшов оголошення про виготовлення водійських посвідчень. Він надіслав власні дані та фотографію, перерахував кошти за «послугу» і через деякий час отримав підроблений документ поштою.

Експертиза підтвердила, що посвідчення не відповідає встановленим державним зразкам.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости