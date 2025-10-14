У Харкові внаслідок авіаудару постраждали 57 пацієнтів лікарні: дані прокуратури

13 жовтня, близько 21:50, збройні сили рф завдали авіаційного удару по Салтівському району Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено медичний заклад, гаражні бокси, 19 транспортних засобів і приміщення цивільного підприємства.

Постраждали 57 пацієнтів: 51 людина отримала гостру стресову реакцію, ще шестеро були поранені уламками скла.

За попередніми даними, для удару по місту ворог застосував ФАБ-250/500 з УМПК.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

