Харківські правоохоронці ліквідували у Києві групу, яка продавала фальшиві БАДи під прикриттям держпрограми

У Києві протягом кількох років діяла злочинна група, яка торгувала фальшивими біоактивними добавками, розповсюджуючи невідомі речовини серед пенсіонерів. Придбати підробку людям похилого віку пропонували нібито в межах державної програми «Підтримка».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2022 році житель Києва створив та очолив організовану групу з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману. До складу угруповання він залучив трьох знайомих – двох жінок та чоловіка.

Для прикриття протиправної діяльності зловмисники використовували товариство з обмеженою відповідальністю, від імені якого замовляли виготовлення біологічно активних добавок на потужностях іншого підприємства. Продукція не містила заявлених компонентів, але реалізовувалася під вигаданою торговельною назвою.

Підозрювані орендували офіс у бізнес-центрі Києва, звідки систематично телефонували потенційним покупцям – переважно особам похилого віку та людям із серйозними захворюваннями. Ділки позиціонували себе як кваліфіковані фахівці у медичній галузі, запевняли у «чудодійних» властивостях засобів та пропонували придбати їх нібито в межах державної програми «Підтримка».

Отримавши замовлення, аферисти надсилали «препарати» поштою, а кошти потерпілих перераховували на підконтрольні рахунки.

На цей час доведено шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тис. гривень. Додатково перевіряється причетність групи до ошукання ще понад 80 осіб на загальну суму близько 1 млн гривень.

В ході проведених обшуків виявлено і вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, біологічно-активні добавки, спортивне харчування тощо, та інші речові докази, які учасники організованої групи використовували в злочинній діяльності.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом мешканцям м. Києва у шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України).

