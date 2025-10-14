Рятувальники Харківщини броньованим авто вивезли цивільних з небезпечного району
У Куп’янському районі Харківської області триває евакуація цивільного населення. 14 жовтня рятувальники ДСНС за допомогою броньованого автомобіля евакуювали двох людей з села Осиново Куп’янської громади.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
У заходах брали участь троє співробітників ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади, та одна одиниця техніки.
Жителів населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація, закликають не зволікати та евакуюйтися у більш безпечні місця.
На Харківщині діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, організована при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Телефон: 0-800-33-92-91