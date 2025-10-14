У Харкові комунальники усувають наслідки нічного обстрілу

Комунальні служби з ночі усували наслідки вчорашньої ворожої атаки керованими авіабомбами в Слобідському та Салтівському районах.

Про це повідомляє міськрада.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» ще вночі закривали вибиті вікна.

Також бригади КП «Шляхрембуд» усувають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу в Салтівському районі.

Комунальники прибирають скло, габаритне сміття та уламки.

Агентство Телевидения Новости