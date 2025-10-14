Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:07
Просмотров: 75

Україна перемогла Азербайджан у відборі на ЧС-2026

Україна перемогла Азербайджан у відборі на ЧС-2026

Збірна України здобула перемогу над Азербайджаном у четвертому турі відбору на чемпіонат світу – 2026.

Про це повідомляє Чемпіон.

Поєдинок відбувся в польському Кракові на стадіоні «Краковія» і завершився з рахунком 2:1 на користь команди Сергія Реброва.

Голи у синьо-жовтих забили Олексій Гуцуляк і Руслан Маліновський, а автогол наприкінці першого тайму був записаний на Віталія Миколенка.

У попередньому матчі українська команда здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.

Турнірне становище: 1. Франція (10 очок), 2. Україна (7), 3. Ісландія (4), 4. Азербайджан (1).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 