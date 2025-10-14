Україна перемогла Азербайджан у відборі на ЧС-2026
Збірна України здобула перемогу над Азербайджаном у четвертому турі відбору на чемпіонат світу – 2026.
Про це повідомляє Чемпіон.
Поєдинок відбувся в польському Кракові на стадіоні «Краковія» і завершився з рахунком 2:1 на користь команди Сергія Реброва.
Голи у синьо-жовтих забили Олексій Гуцуляк і Руслан Маліновський, а автогол наприкінці першого тайму був записаний на Віталія Миколенка.
У попередньому матчі українська команда здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.
Турнірне становище: 1. Франція (10 очок), 2. Україна (7), 3. Ісландія (4), 4. Азербайджан (1).