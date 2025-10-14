Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:53
Просмотров: 64

У Харкові медики «швидкої» реанімували пенсіонера

У Харкові медики «швидкої» реанімували пенсіонера

12 жовтня о 17:57 бригада ЕМД №1302 отримала екстрений виклик

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

66-річному чоловіку стало зле.

По прибуттю медики діагностували гострий інфаркт міокарда.

Завдяки швидким та професійним діям бригади №1302 у складі парамедика Волошина Володимира та ЕМТ Юрченка Костянтина, вдалося відновити кровообіг і стабілізувати стан пацієнта.

Чоловіка оперативно доставлено до ОКЛ для подальшого лікування.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 