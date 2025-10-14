У Харкові медики «швидкої» реанімували пенсіонера

12 жовтня о 17:57 бригада ЕМД №1302 отримала екстрений виклик

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

66-річному чоловіку стало зле.

По прибуттю медики діагностували гострий інфаркт міокарда.

Завдяки швидким та професійним діям бригади №1302 у складі парамедика Волошина Володимира та ЕМТ Юрченка Костянтина, вдалося відновити кровообіг і стабілізувати стан пацієнта.

Чоловіка оперативно доставлено до ОКЛ для подальшого лікування.

