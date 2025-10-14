Харкову передали авто та обладнання для системи радіаційного контролю

Харківська міська рада отримала сучасний позашляховик і спеціальне обладнання для контролю радіаційної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Допомога надійшла в межах співпраці міста з благодійним фондом «Poland Helps».

Переданий автомобіль використовуватиметься Департаментом надзвичайних ситуацій як оперативно-штабний – для виїздів на місця надзвичайних подій, ліквідації їх наслідків тощо.

Крім того, місто отримало перші елементи системи контролю радіаційної безпеки, яку впроваджуватимуть з метою запобігання надзвичайним ситуаціям.

