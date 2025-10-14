У Харкові затримали посадовця Держпродспоживслужби за підозрою в отриманні неправомірної вигоди
38-річного головного спеціаліста одного з відділів безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини на Харківщині викрили у вимаганні 20 200 гривень та отриманні хабаря за сприяння у прийнятті рішення про державну реєстрацію потужностей для трьох суб’єктів підприємницької діяльності.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Посадовця затримали у Харкові під час передачі документа, за який він раніше отримав неправомірну вигоду.
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у службовому кабінеті правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.
Досудове розслідування проводять слідчі Харківського РУП №3 під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури Харкова за оперативного супроводу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ.