Зеленський підписав указ про припинення громадянства мера Одеси Труханова

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення щодо «осіб у яких виявили російське громадянство», не називаючи прізвища.

Про це повідомляє Українська правда.

«Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», – зазначив Зеленський.

Кого стосується відповідне рішення, не уточнюється.

Але в ефірі національного телемарафону з посиланням на «джерело у державній владі», повідомили, що йдеться про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Нагадаємо, що петиція до президента з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова менше ніж за добу набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч голосів.

Автор звернення Мирослав Откович аргументував його тим, що журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність у Труханова російського громадянства.

Сам Труханов категорично заперечує наявність паспорта рф.

Агентство Телевидения Новости