15 років пролежало у квартирі в Іспанії тіло пенсіонера

Тіло пенсіонера протягом 15 років пролежало у квартирі на верхньому поверсі одного з будинків іспанської Валенсії. Чоловіка звали Антоніо. Його знайшли тільки тому, що після дощів через засмічену трубу вода затопила балкон квартири знизу.

Як повідомляє Кореспондент, про це розповіла іспанська газета El Pais.

Коли пожежники проникли у квартиру через вікно, вони виявили скелетовані та частково муміфіковані останки чоловіка – серед сміття, комах та голубів.

Сусіди востаннє бачили Антоніо ще аж у 2010 році. Проте ніхто не повідомив про його зникнення. Коли він перестав виходити з квартири, всі вирішили, що чоловік переїхав до будинку для літніх людей або живе в родичів.

Сусіди описали його пригніченою і самотньою людиною. Антоніо мав двох дітей, але контактів з ними він давно не підтримував. Чоловік залишив сім’ю близько 30 років тому.

Його поштова скринька не була переповнена листами. Всі платежі списувалися автоматично, а пенсія продовжувала надходити на рахунок.

Поліція виходить з того, що смерть настала з природних причин. Слідів злому чи насильства не виявлено.

Агентство Телевидения Новости