Меру Одеси припинено громадянство України – СБУ

Міському голові Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України.

Про це повідомила СБУ у вівторок, 14 жовтня.

«Комісія при Президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки й затверджене Указом Президента України», – йдеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином рф та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України та тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом.

Що стосується внутрішнього паспорта рф, то за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорту. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документу «не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании».

«Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних «федеральної податкової служби рф», – резюмували в СБУ.

