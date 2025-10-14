Другое
14.10.2025 18:45
Просмотров: 93

«Укренерго» повідомляє про екстрені відключення електроенергії

На Харківщині застосовано аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – застосовані аварійні відключення», – йдеться у повідомленні.

Енергетики наголошують на ощадливому споживанні електроенергії.

Агентство Телевидения Новости

Архив новостей

