14.10.2025 21:01
Просмотров: 87

Україна вдруге в історії здобула «золото» на командному Євро-2025 з шахів

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів завершили виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.

Про це повідомляє Чемпіон.

Чоловіча збірна стала чемпіоном, жінки посіли друге місце.

Перед останнім туром шахісти ділили лідерство з Азербайджаном – по 13 очок. Азербайджанці поступилися Сербії (1:3), а «синьо-жовті» переграли Англію (2,5-1,5).

Руслан Пономарьов, Антон Коробов та Ігор Коваленко звели свої поєдинки внічию. Єдиний тріумф святкував 16-річний Ігор Самуненков.

Жінки розійшлися миром із Вірменією (2:2). Юлія Осьмак у своєму матчі поступилася, Ганна Ушеніна та Наталія Жукова завершили партії внічию, а от 16-річна Божена Піддубна здобула надважливу перемогу.

Це дозволило українським шахісткам посісти другу сходинку, оскільки збірна Німеччини програла Болгарії (1,5:2,5).

Агентство Телевидения Новости

