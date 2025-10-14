Терехов: комунальні служби повністю готові до старту опалювального сезону

Харків готовий до початку опалювального сезону, попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку російського агресора.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 14 жовтня, в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворог продовжує тероризувати Харків, обстрілюючи енергетичні та газовидобувні об’єкти, щоб залишити місто без світла й тепла та змусити людей виїжджати.

Ігор Терехов наголосив, що, попри це, комунальні служби повністю готові до старту опалювального сезону. Щойно встановляться відповідні погодні умови та будуть отримані необхідні дозволи, тепло почнуть подавати в будинки харків’ян.

«Так, опалювальний сезон буде надзвичайно важким, але ми робимо все можливе, щоб пройти його гідно. Ми всі об’єднані, і я впевнений, що ми витримаємо», – підкреслив міський голова.

Агентство Телевидения Новости