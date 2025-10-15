У Харкові жінку підозрюють в жорстокому побитті трирічного пасинка, після чого дитина померла

Правоохоронці підозрюють 40-річну жительку Харкова у жорстокому побитті трирічного пасинка, після чого хлопчик помер у лікарні. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком. Рідна мати дитини померла минулого року. Після повторного одруження чоловік привів сина у родину нової дружини, яка проживала з малолітньою донькою та літніми батьками.

«Через постійну зайнятість – чоловік майже цілодобово працював у реабілітаційному центрі – він довірив догляд за сином своїй дружині. Але згодом жінка почала проявляти неприязнь до дитини», – розповіли в прокуратурі.

На початку жовтня 2025 року підозрювана завдала хлопчику численних ударів руками та ногами по голові й обличчю. Внаслідок побиття дитина втратила свідомість.

«Щоб приховати обставини події, жінка викликала швидку допомогу та повідомила неправдиву інформацію – нібито дитина впала у ванній кімнаті. Хлопчика госпіталізували, проте він не прийшов до тями. Через декілька днів він помер у лікарні від отриманих травм», – йдеться в повідомленні.

Сусіди розповіли, що в день трагедії з квартири було чути крики та плач. Мати підозрюваної підтвердила, що чула, як донька лаялася на хлопчика, використовуючи нецензурну лексику, після чого пролунало кілька сильних ударів.

За даними медиків, характер тілесних ушкоджень не відповідає механізму травм, які могли виникнути внаслідок падіння у ванній кімнаті, як стверджувала жінка.

Жінці повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

