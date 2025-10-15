Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:59
Просмотров: 92

Харків готується до опалювального сезону, відтоку людей немає, – Терехов

Харків готується до опалювального сезону, відтоку людей немає, – Терехов

Відтоку людей з Харкова перед опалювальним сезоном немає, а ситуація з перебоями електропостачання подібна до тієї, що спостерігається в інших регіонах України.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, комунальні служби та самі харків’яни готуються до опалювального сезону. Зокрема, ОСББ і ЖБК встановлюють у себе альтернативні джерела енергії на умовах співфінансування з містом.

«Відтоку мешканців з Харкова перед зимою немає. Ми перебуваємо практично в тих же умовах, що й інші міста, зокрема Київ, де також трапляються перебої з електропостачанням, а також Дніпропетровщина, Кіровоградщина та інші регіони», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 