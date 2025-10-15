Харків готується до опалювального сезону, відтоку людей немає, – Терехов

Відтоку людей з Харкова перед опалювальним сезоном немає, а ситуація з перебоями електропостачання подібна до тієї, що спостерігається в інших регіонах України.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, комунальні служби та самі харків’яни готуються до опалювального сезону. Зокрема, ОСББ і ЖБК встановлюють у себе альтернативні джерела енергії на умовах співфінансування з містом.

«Відтоку мешканців з Харкова перед зимою немає. Ми перебуваємо практично в тих же умовах, що й інші міста, зокрема Київ, де також трапляються перебої з електропостачанням, а також Дніпропетровщина, Кіровоградщина та інші регіони», – зазначив Ігор Терехов.

