Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині: двоє постраждалих
Упродовж доби окупанти били по Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області. Постраждали двоє людей.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Через обстріли в Ізюмі пошкоджено цивільне підприємство та складські приміщення. Сталися пожежі.
У Куп’янському районі пошкоджена цивільна інфраструктура. У селі Нечволодівка через удар FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждали чоловік та жінка.