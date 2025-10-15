Другое
Сегодня 10:47
Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині: двоє постраждалих

Упродовж доби окупанти били по Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Через обстріли в Ізюмі пошкоджено цивільне підприємство та складські приміщення. Сталися пожежі.

У Куп’янському районі пошкоджена цивільна інфраструктура. У селі Нечволодівка через удар FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждали чоловік та жінка.

Агентство Телевидения Новости

