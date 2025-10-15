«Треба встигнути жити сьогодні»: історія кохання гвардійця та волонтерки з Харкова

У татовій куртці та з його годинником прийшла до РАГСу наречена Олена. Ці речі – перші, які вона збиралася рятувати у лютому двадцять другого року. З відомим у Харкові фотографом Антоном Олена познайомилася понад десять років тому. Після повномасштабного вторгнення стали більше спілкуватися у соцмережах. Особисто зустрілися у серпні двадцять другого. На той час чоловік вже кілька місяців захищав країну у складі П’ятої Слобожанської бригади НГУ «Скіф». Гвардієць Антон з позивним «Нікон» – доброволець, брав участь у Слобожанському контрнаступі.

Олена, наречена

Бувало таке, коли його по кілька днів не було, там чотири-п’ять днів не було зв’язку. Звісно, було дуже страшно.

Антон «Нікон», офіцер пресслужби 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Вона мене щоразу проходжала зі сльозами на очах. В нас була своя фраза, що обіймаю на шпеньках, бо вона до мене підіймалася, і ми постійно обіймалися. Це було і в метро, і біля машини, яка за мною приїжджала, і біля маршрутки, на якій я їздив. Зустрічала вона мене завжди Якби рано я не приїжджав, вона мене завжди зустрічала.

Гвардієць освідчився коханій романтично та незвичайно. Запропонував подивитися Кам’янець-Подільський. Виїхали о другій ночі, згадує Олена. Після п’ятнадцяти годин за кермом наполіг – треба піднятись на пагорб з видом на фортецю.

Олена, наречена

Я спочатку подумала, що він як фотограф, він просто хоче зробити якийсь гарний кадр для нас. І коли я повернулася і побачила, що він стоїть на одному коліні із каблучкою… Це було як дитяча мрія дівчинки з дитинства. Він втілив мою мрію.

Антон «Нікон», офіцер пресслужби 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

На цей момент я розумію, що треба робити швидко, бо, ну, завтра може не статися. Тому треба встигнути жити сьогодні. Намагаємось це робити.

Навіть у бойовому підрозділі Антон не полишав захоплення фотографією. На цих світлинах, представлених на виставці в Нідерландах, немає жахів війни. Тільки неймовірна краса природи України та кадри побуту і служби. Зараз Антон служить у пресслужбі Слобожанських гвардійців.

Дмитро «Джер», начальник пресслужби 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Антон – дуже креативна людина. Це глибокі проєкти про побратимів. Він дуже класно бачить людину, відчуває історію людини в її очах. Знаєте, очі військових – це щось таке сьогодні, дуже цікаве і незвичне.

Весільну подорож молодята відклали – в Антона служба, Олена – волонтерка. На думку подружжя Карпенків, зараз не на часі витрачати гроші на забаганки. В родинному побуті в Олени з Антоном є про кого піклуватися.

Олена Карпенко, дружина гвардійця

Я коли порахувала, що ціна однієї сукні – це два ретрика, я кажу: «Та ні, я краще хлопцям два ретрика куплю». Зараз ми ще займаємося ретрансляторами, батареї відправляємо. До цього тепловізори придбали, прилади нічного бачення.

Антон «Нікон», офіцер пресслужби 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Ми підкоряємося нашим котам. І вони у нас головні завжди. Це кошенята моєї кішки, з якою я був на багатьох позиціях, її звати Клава. Вона не захотіла нікуди йти, вона вже вільна кішка вільної України.

У першу ж відпустку Антона планують подорожувати Україною. Кажуть, раніше хотілося поїхати за кордон, зараз – більше дізнатися та побачити на власні очі цікавинки рідної країни.





