У Харкові через суд стягнули 6,2 млн гривень з житлового кооперативу

У Харкові прокуратура через суд домоглася повернення до міського бюджету понад 6,2 мільйона гривень. Гроші мав сплатити житлово-будівельний кооператив, який не виконав вимоги щодо пайової участі у розвитку інфраструктури.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що один із житлово-будівельних кооперативів, який виступає замовником будівництва житлового кварталу в Немишлянському районі Харкова, не уклав із Харківською міською радою договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Крім того, кооператив не звернувся до міської ради із заявою про визначення розміру пайової участі, чим порушив покладений законом обов’язок. У результаті до бюджету міста не було сплачено понад 6,2 мільйона гривень.

З метою відновлення порушених інтересів держави керівник Немишлянської окружної прокуратури Харкова звернувся до суду з позовом про стягнення безпідставно збережених коштів пайової участі.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву. Після набрання рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходів для його реального виконання та забезпечення надходження зазначених коштів до бюджету Харківської міської територіальної громади.

Агентство Телевидения Новости