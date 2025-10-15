Другое
Сегодня 12:13
Четверо людей загинули у двох ДТП на Харківщині, серед постраждалих – семирічна дитина

У вівторок, 14 жовтня, у Чугуївському районі Харківської області сталися дві смертельні ДТП, у яких загинули четверо людей. Ще троє зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

На ділянці автодороги Мерефа – Лозова – Павлоград 39-річна водійка автомобіля Volkswagen рухалася в напрямку села Велетень. В зустрічному напрямку їхав автомобіль Hyundai під керуванням 70-річного водія, який не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті зіткнення автомобілів травмувався водій Hyundai, 67-річна пасажирка від отриманих травм померла на місці. Пасажири автомобіля Volkswagen – жінка 36 років та семирічний хлопчик – дістали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували.

У селі Лиман 29-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mersedes під керуванням 40-річного чоловіка. У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє пасажирів загинули.

За фактом дорожньо-транспортних подій слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 2, ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

