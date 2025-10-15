Керівником військової адміністрації Одеси призначено генерала СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив очільником Одеської міської військової адміністрації нинішнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Відповідне розпорядження від 15 жовтня з’явилося на сайті президента, пише УНІАН.

«Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області», – йдеться у документі.

Водночас указом від 15 жовтня Зеленський звільнив Лисака з посади голови Дніпропетровської ОДА. Іншим указом він утворив Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області.

«Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки», – написав Лисак у своєму Telegram.

Агентство Телевидения Новости